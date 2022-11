Diretta Belgio-Canada ore 20: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

AR-RAYYAN - Si accende il Mondiale per Belgio e Canada , che aprono oggi il proprio mondiale: le due nazionali sono nel Girone F, nel quale si è giocato in mattinata il primo incontro tra Croazia e Marocco . E' la prima volta che le due selezioni si affrontano in un mondiale, mentre in amichevole c'è un solo precedente, in Canada , con la vittoria del Belgio nel 1989.

Dove e a che ora vedere Belgio-Canada: orari e canali

L'incontro tra Belgio e Canada, valido per il primo turno della fase a gironi del Gruppo E dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma allo Stadio Ahmed Bin Alì di Al Rayyan alle ore 20 (22 locali). Sarà visibile in diretta in esclusiva su Rai 2 in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.

Segui la diretta di Belgio-Canada sul nostro sito

Probabili formazioni Belgio-Canada

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Debast, Vertonghen, Alderweireld; Meunier, Witsel, Tielemans, Carrasco; De Bruyne, E. Hazard; Batshuayi. Ct: Martinez. A disposizione: Mignolet, Casteels, Theate, Faes, T. Hazard, Onana, Dendoncker, Vanaken, Castagne, Mertens, Trossard, De Ketelaere, Openda, Doku. Indisponibili: Lukaku. Squalificati: -.

CANADA (3-5-2): Borjan; Johnston, Miller, Vitoria; Buchanan, Hutchinson, Eustaquio, Davies, Adekugbe; David, Larin. Ct: Herdman. A disposizione: St. Clair, Pantemis, Laryea, Cornelius, Waterman, Piette, Fraser, Hoillet, Kaye, Kone, Osorio, Millar, Wotherspoon, Cavallini, Ugbo. Indisponibili: -. Squalificati: -.

ARBITRO: Sikazwe (Zambia).

Assistenti: Dos Santos (Angola), Marengula (Mozambico).

Quarto uomo: Yamashita (Giappone).

Var: Soto (Venezuela).

Ass. Var: Gallo (Colombia).