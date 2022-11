Escort in Qatar per i tifosi del Mondiale. Ma rischiano una pena pesantissima

Con l'inizio del Mondiale, si sono moltiplicati in Qatar i siti di incontri, nei quali alcune escort si offrono ai tifosi che arrivano dall'estero per seguire le proprie nazionali. Molti utenti stanno commentando on line le prestazioni offerte: alcune delle quali molto rischiose. "E' un rischio folle, ma sono sicuro che tanti tifosi ne approfitteranno", scrivono nel Regno Unito. Le escort offrono tariffe per accompagnare gli uomini allo stadio e fingersi loro mogli, visto che in Qatar il sesso al di fuori del matrimonio è considerato illegale.