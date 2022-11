Qatar 2022: sul Corriere dello Sport arrivano i Podcast Mondiali

I Mondiali di Qatar 2022 entrano sempre più nel vivo. Anche se senza Italia e se ampiamente criticati a livello globale, per via delle infinite polemiche derivanti dalla cadenza dell’evento e da tutte le questioni di natura organizzativa e culturale, i campionati del mondo rappresentano da sempre il massimo per ogni vero appassionato di calcio. Come in queste prime partite, nella storia non sono mancate le sorprese. L’Argentina di Messi ha perso inaspettatamente all’esordio contro l’Arabia Saudita, ma anche in passato era già uscita clamorosamente sconfitta al debutto (nel 1982 da campione in carica contro il Belgio e nel 1990 da futura finalista contro il Camerun). La storia dei Mondiali è ricca di imprese e legittime affermazioni; di partite epiche e personaggi leggendari, a volte anche dimenticati; di aneddoti sospesi tra mito e realtà. Per ripercorrerla e celebrarla il Corriere dello Sport ha realizzato una collana di 15 podcast, che saranno pubblicati con quattro uscite settimanali (il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica) sul canale Spotify, da domani (giovedì 24 ottobre) fino al giorno della finale (domenica 18 dicembre).