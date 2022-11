Van Gaal ferma la conferenza e abbraccia il giornalista: ecco il motivo

Le emozioni che i Mondiali trasmettono non hanno confini e non si limitano solo al terreno di gioco. Lì c'è l'espressione massima del momento, fuori però nascono storie uniche. Come quella che vede protagonisti il ct dell'Olanda Van Gaal e un giornalista , che alla vigilia della sfida d'esordio degli Orange contro l'Ecuador, si è lasciato andare ad una vera e propria dichiarazione di affetto nei confronti del tecnico ex Barcellona.

L'abbraccio emozionante

"Sono un giovane giornalista che ha appena cominciato, non ho nessuna domanda per lei". Inizia così l'intervento del giornalista in sala stampa, mentre Van Gaal lo ascolta. Poi prosegue: "Per me questa è solo l'opportunità per dirle che sono un suo fan da quando ho 3 anni". Il ct, emozionato, risponde: "Voglio darti un grande abbraccio perché mi piace quello che hai detto e si vede che lo senti veramente. Queste cose non capitano spesso". Alla fine della conferenza stampa i due si salutano e si abbracciano, emozionando tutti.