Belgio, finalmente si rivede Lukaku: ma Martinez avvisa il suo bomber

Finalmente buone notizie per Romelu Lukaku: l'attaccante del Belgio ha ripreso a lavorare con il resto del gruppo, e potrebbe quindi tornare a disposizione di Roberto Martinez in vista del match valido per la seconda giornata del Girone F dei Mondiali in Qatar contro il Marocco. Lo stesso ct dei Diavoli Rossi ha però messo alcuni paletti importanti in conferenza stampa.

Belgio: Lukaku in gruppo ma il ct frena La punta dell'Inter, ancora in condizioni non ottimali per l'infortunio alla coscia sinistra rimediato in Italia, aveva saltato la gara d'esordio, vinta dal Belgio per 1-0 contro il Canada. Il giocatore è tornato ad allenarsi con i compagni, ma il ct Martinez è stato molto cauto, proprio per timore di una possibile ricaduta: "Lukaku si è allenato in gruppo, adesso dovremo vedere come reagirà il suo corpo".