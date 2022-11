Ansia Brasile, Neymar esce in lacrime: il drammatico pianto in panchina

DOHA (Qatar) - Il Brasile debutta piegando 2-0 la Serbia grazie alla doppietta di Richarlison , ma la festa della Seleçao ancora non può esplodere perché un neo nella perfetta serata verdeoro ancora c'è e tiene in ansia il ct Tite .

Le lacrime di O'Ney preoccupano il Brasile

A 10 minuti dalla fine, con il risultato già in ghiaccio, Neymar crolla a terra tenendosi la caviglia. Un infortunio non banale, vista la sua pronta sostituzione con Antony. Una forte distorsione alla caviglia, giudicando dalla gestualità del giocatore, che poi in panchina si copre il volto con la maglia per nascondere le lacrime di dolore e frustrazione.