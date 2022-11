"Messi vaff.." e si scatena la maxi rissa tra tifosi dell'Argentina e del Messico

DOHA (QATAR) - Violenti scontri si sono verificati nella serata di mercoledì tra i tifosi dell’Argentina e quelli del Messico durante il Mondiale qatariota. Le due squadre si sfideranno domani sera al Lusail Stadium (calcio d'inizio in programma alle 20, ora italiana) in un match spartiacque per le sorti del Gruppo C: entrambe le squadre hanno infatti steccato al debutto in Coppa del Mondo: soprattutto la Seleccion, reduce dalla clamorosa sconfitta contro l'Arabia Saudita che ha lasciato pesanti strascichi tra i tifosi argentini.