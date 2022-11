Diretta Olanda-Ecuador ore 17: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

DOHA - Seconda giornata del Gruppo A al Mondiale in Qatar. Alle 17 (19 locali) si affrontano Olanda ed Ecuador, entrambe vittoriose nel primo turno rispettivamente contro Senegal e Qatar. Gli Oranje di Louis Van Gaal hanno l'occasione di fare un passo decisivo verso la qualificazione agli ottavi. Dall'altra parte La Tri, guidata in panchina da Gustavo Alfaro e trascinata in campo da un super Enner Valencia (decisiva la doppietta del capitano al debutto contro il Qatar), ha voglia di misurarsi con una nazionale di livello. In palio punti pesanti per il primo posto nel girone. Quello di oggi è soltanto il terzo confronto tra le due nazionali: gli unici precedenti risalgono alle amichevoli di marzo 2006 (vittoria olandese per 1-0) e maggio 2014 (quella voltà Olanda ed Ecuador pareggiarono 1-1).