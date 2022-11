Qatar 2022: Podcast Mondiali #1, Combi e il primo trionfo dell’Italia

Nel primo dei 15 podcast dedicati alla storia dei Mondiali – che potete ascoltare sul canale Spotify de Il cuoio – torniamo al 1934, anno in cui la nostra Nazionale trionfò per la prima volta in assoluto. In panchina c’era Vittorio Pozzo; in attacco Meazza accendeva la luce per Silvio Piola e Angelino Schiavio; mentre in porta giocava Gianpiero Combi, leggendario numero 1 della Juventus, che a quel Mondiale non avrebbe nemmeno dovuto prender parte: Vittorio Pozzo lo scelse addirittura come capitano… (Ascolta la puntata cliccando qui)