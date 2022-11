Tifoso in lacrime in tribuna durante Galles-Iran: il motivo

Lacrime di rabbia

Prima della partita i giocatori della nazionale si sono piegati al potere del loro paese. infatti, dopo essersi rifiutati di cantare l’inno nazionale prima della partita contro l’Inghilterra, oggi i calciatori - allineati a centrocampo - hanno ripreso a cantare l’inno. In tribuna, alcuni tifosi hanno iniziato a fischiare, altri sono scoppiati in lacrime per la rabbia.