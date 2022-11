Brasile, Danilo: "Farò di tutto per giocare anche un solo minuto"

Danilo non perde le speranze dopo l'infortunio rimediato durante la partita d'esordio del Brasile ai Mondiali contro la Serbia . Il terzino della Juve , che si è fatto male alla caviglia sinistra , spera di recuperare in tempo per la fase ad eliminazione diretta della rassegna iridata e si è fatto sentire sui social.

Danilo: "Farò di tutto per giocare e ne uscirò più forte"

"Come dico sempre, ci sono due strade: o piangi e ti lamenti, o affronti la situazione di petto e ne esci più forte di prima - è quanto ha scritto sul suo profilo Instagram Danilo -. Da 31 anni scelgo sempre la seconda strada, ed è andata bene. Se è necessario, mi sottoporrò anche a 25 ore di trattamento per recuperare in tempo per giocare anche solo un minuto. Nel frattempo userò tutte le mie energie per i miei compagni, e mi auguro che sia così per ogni brasiliano. Manca meno al ritorno, grazie a tutti per i messaggi". Tra le tante risposte e i messaggi di incoraggiamento, anche quelli della Juve e dei compagni di squadra Bremer ed Alex Sandro. Danilo spera di rientrare subito per gli ottavi di finale, ma salterà sicuramente le prossime due partite del girone contro Svizzera e Camerun.