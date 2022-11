Diretta Polonia-Arabia Saudita alle 14, formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming

Dove e a che ora vedere Polonia-Arabia Saudita: orari e canali

L'incontro tra Polonia e Arabia Saudita, valido per il secondo turno della fase a gironi del Gruppo C dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma all'Education City Stadium di Doha alle ore 14 (16 locali). Sarà visibile in diretta in esclusiva su Rai 2 in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.

Polonia-Arabia Saudita, formazioni ufficiali

POLONIA (3-4-1-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Kiwior; Cash, Krychowiak, Bielik, Frankowski; Zielinski; Milik, Lewandowski. All: Michniewicz CT: Michniewicz.

ARABIA SAUDITA (4-2-3-1): Al Owais; Abdulhamid, Al Amri, Al-Boleahi, Al-Burayk; Al Malki, Kanno; Al-Buraikan, Al-Najei, S. Al-Dawsari; Al-Shehri. Ct. Renard CT: Renard.

ARBITRO: Sampaio (Brasile)