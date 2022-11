Diretta Argentina-Messico alle 20, probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Dove e a che ora vedere Argentina-Messico: orari e canali

L'incontro tra Argentina e Messico, valido per il secondo turno della fase a gironi del Gruppo C dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma allo Stadio Lusail di Al Daayen alle ore 20 (22 locali). Sarà visibile in diretta in esclusiva su Rai 1 in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.

Segui la diretta di Argentina-Messico sul nostro sito

Argentina-Messico, probabili formazioni

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, L.Martinez, Otamendi, Acuna; De Paul, Paredes, Mac Allister; Messi, Lautaro, Di Maria. CT: Scaloni. A disposizione: Rulli, Armani, Thiago Almada, Montiel, J.Alvarez, Correa, Dybala, Foyth, Gomez, E.Fernandez, Palacios, Pezzella, G.Ramirez, Romero, Tagliafico.

MESSICO (4-3-3): Ochoa; Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; E.Alvarez, Guardado, Herrera; Lozano, F.Mori, Vega. CT: Martino. A disposizione: Talavera, Cota, Alvarado, Rodriguez, K.Alvarez, Antuna, Araujo, Chavez, Arteaga, Gutierrez, Raul Jimenez, Martin,, Pineda, Romo, Vasquez.

ARBITRO: Orsato (Italia)