Mondiali in fiamme, scoppiato un incendio vicino allo stadio di Argentina-Messico

Un grande incendio è scoppiato in un cantiere del Qatar poche ore prima dell'importantissimo match dei Mondiali tra Argentina e Messico vicino al Lusail Stadium. I funzionari del Qatar hanno confermato che le fiamme si sono alzate in un edificio in costruzione vicino allo stadio dove le due nazionali si affronteranno. Il ministero dell'Interno del Qatar ha affermato che l'incendio è divampato a mezzogiorno (ora locale). Lo stadio si trova a 3,5 km dal luogo dell'incendio e a 28 km a nord dalla capitale Doha. Si è alzato un denso fumo nero in cielo, non ci sarebbe alcun ferito.