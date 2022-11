Polonia-Arabia Saudita diretta 1-0: altro miracolo di Szczesny

ROMA - Seconda partita del girone C, Polonia e Arabia Saudita si sfidano in Qatar per cercare il passaggio alla fase finale del torneo. La Polonia cerca il primo successo del Mondiale dopo il pareggio contro il Messico, l'Arabia Saudita sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria clamorosa con l'Argentina vuole almeno un punto per avvicinarsi alla qualificazione .

15:20

54' - Altro miracolo di Szczesny

Terzo strepitoso intervento di Szczesny che in area di rigore è riuscito a chiudere lo specchio della porta dal tiro ravvicinato di Al Dawsari.

15:11

45' - Comincia il secondo tempo

Via allla seconda frazione di gioco. Un cambio per l'Arabia Saudita: esce Al Najei, dentro Al Abed.

14:55

55' - Termina il primo tempo

Dopo dieci minuti di recupero termina la prima frazione di gioco con il vantaggio della Polonia grazie alla rete di Zielinski.

14:46

46' - L'Arabia Saudita sbaglia il rigore

Calcio di rigore per l'Arabia per atterramento in area. Al Dawsari ha sbagliato il rigore, trovando Szczesny sulla traiettoria. Incredibile il portiere della Juventus che è anche riuscito a respingere la ribattuta successiva, spedendo il pallone sopra la traversa.

14:39

39' - Polonia in vantaggio con Zielinski

Gol della Polonia! Lewandowski recupera palla in area di rigore dopo il cross rasoterra di Cash. Il centravanti serve in area Zielinski che di prima trova la rete. Vantaggio della Polonia con il centrocampista del Napoli.

14:37

37' - Problemi per Al Bulahyi

Resta a terra dolorante Al Bulahyi, che lamenta un problema al gomito: staff sanitario in campo. Il gioco riprende dopo un paio di minuti.

14:26

26' - Occasione Polonia, salvataggio in extremis

Calcio d'angolo per la Polonia, colpo di testa di Bielik salvato clamorosamente quasi sulla linea di porta da Al Shehri. Ecco la prima occasione per i polacchi.

14:19

19' - Tre ammonizioni per la Polonia

Tre interventi sull'Arabia Saudita, tre ammonizioni. L'arbitro ha estratto i gialli nel giro di cinque minuti a Kiwior, Cash e Milik. Quest'ultimo per aver bloccato una ripartenza. Giallo per proteste anche per Al Malki che voleva il secondo giallo per Cash, entrato in maniera dura col gomito su un suo avversario.

14:13

13' - Arabia a un passo dal vantaggio

Altra occasione per l'Arabia Saudita, sostenuta dai tantissimi tifosi presenti allo stadio. Stavolta è Kanno a sfiorare il vantaggio: buona discesa sulla destra, l'attaccante carica il destro a giro che sarebbe finito nel sette se non ci fosse stato il pronto intervento di Szczesny.

14:08

8' - Primo tiro dell'Arabia

Il primo tiro della partita è dell'Arabia Saudita. Al Burayk prende palla sulla trequarti, avanza di qualche metro e lascia partire il destro potente e ben indirizzato deviato però da un difensore della Polonia.

14:05

5' - L'Arabia fa la partita

Dopo il primo assalto della Polonia, è l'Arabia Saudita a fare la partita. Baricentro alto e possesso palla, i polacchi aspettano e puntano a ripartire in contropiede. Fin qui nessuna occasione da gol per entrambe le squadre.

14:00

1' - Comincia il match

Fischio d'inizio della partita. La Polonia subito aggressiva e alla ricerca dell'immediato vantaggio.

13:50

Lewandowski cerca il gol

Robert Lewandowski è rimasto senza gol in quattro presenze ai Mondiali, tentando 11 tiri in questo periodo e sbagliando anche un rigore contro il Messico. La prossima sarà la 16ª partita di Lewandowski con la Polonia nei principali tornei (Coppa del Mondo/EURO), meno solo di Wladislaw Zmuda (21) e Grzegorz Lato (20).

13:45

Polonia a caccia del record

La Polonia ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite di Coppa del Mondo; solo dal 1974 al 1978 ha registrato tre clean sheet consecutive (serie di tre).

13:30

Zalewski dalla panchina

Il terzino della Roma Nicola Zalewski partirà dalla panchina. Dopo il primo match da titolare contro il Messico, il ct ha optato su Frankowski.

13:20

Polonia-Arabia Saudita, le formazioni ufficiali

Polonia (3-4-1-2): Szczesny; Kiwior, Glik, Bereszynski; Cash, Bielik, Krychowiak, Frankowski; Zielinski; Lewandowski, Milik.

C.t.: Michniewicz.

Arabia Saudita: (4-3-3): Al Owais; Abdulhamid, Al Amri, Al Bulayhi, Al Burayk; Al Najei; Al Birakan, Al Shehri, S. Al Dawsari.

C.t.: Renard.