L'ironia dei tifosi arabi su Messi dopo il ko dell'Argentina

DOHA (Qatar) - Un'impresa è un'impresa e tanto più è inattesa, tanto più viene celebrata. E' il caso dei tifosi dell'Arabia Saudita che, dopo aver visto la propria nazionale battere in rimonta la decisamente più quotata Argentina, non hanno smesso di festeggiare il risultato storico. E nel mirino degli sfottò sauditi non poteva non finire Lionel Messi, che dell'Albiceleste è il giocatore simbolo ma anche l'elemento più atteso. Un successo, quello dei sauditi, che condanna proprio l'Argentina oggi a una partita da dentro o fuori contro il Messico. Diverso, anzi opposto, invece l'umore in casa Arabia Saudita (che probabilmente il proprio Mondiale lo ha già vinto) e così nel recarsi all'Education City Stadium di Doha per l'incontro di oggi, alcuni tifosi arabi hanno ironicamente preso in giro l'asso argentino indossando una maglietta con i colori della propria nazionale, con però il nome di Messi. Il numero? Lo zero, esattamente i punti che l'Argentina ha raccolto con i sauditi.