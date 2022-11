Diretta Giappone-Costa Rica ore 11: formazioni ufficiali e come vederla in tv e streaming

La domenica dei Mondiali in Qatar si apre con la sfida tra Giappone e Costa Rica, valida per la seconda giornata del girone E. Situazione totalmente opposta per le due nazionali, con i giapponesi che hanno vinto a sorpresa contro la Germania nel match di esordio e si trovano ora al primo posto della classifica: una vittoria significherebbe con molta probabilità il passaggio al prossimo turno. I costaricani sono invece a zero punti dopo la dura sconfitta contro la Spagna per 7-0. Si tratta del primo confronto ufficiale tra le due squadre. Le quattro gare giocate finora sono state tutte in amichevole, con il Giappone che ha vinto in 3 occasioni, mentre l'altra partita è finita in parità.