Gavi e Musiala, baby d’oro nel bivio di Spagna e Germania

INVIATO A DOHA - Noi li chiamiamo giovani perché li invidiamo. Alla loro età un calciatore italiano è appena uscito dalla Primavera e se gioca (Miretti, Volpato) noi siamo lì a notare l’eccezione. Invece Gavi e Musiala, 18 e 19 anni, sono già architravi di due potenze del Mondiale e ci sventolano davanti al naso un quesito di difficile risoluzione: i nostri ragazzi sono bravi e non vengono valorizzati oppure da noi certi talenti non nascono più? In ogni caso il problema non riguarda Spagna e Germania, che hanno allevato nelle loro case le piantine pregiate di un futuro infinito . Il problema è di chi non ha saputo creare lo stesso giardino.

La Spagna e Luis Enrique, tiqui taca vivente

Riscatto

Stasera, allo stadio Al Bayt, è Jamal Musiala a sentire la pressione sulle spalle. Non per una questione individuale, anzi: contro il Giappone, nonostante la sconfitta, è stato uno dei migliori in campo. Come si dice in questi casi, gli è mancato solo il gol. Nel Bayern ha già giocato 100 partite tonde tonde, con 9 gol nelle 14 giornate di questa Bundesliga. Ha insomma l’esperienza, oltre alla qualità, per gestire il momento. Ma la situazione del girone gli impone un contributo extra per tirare fuori la Germania dalla paura. Dopo il flop di Russia 2018, che provocò uno sconquasso generazionale nella squadra, il rischio di una nuova eliminazione al primo turno è concreta. Per rimediare, battere la Spagna è quasi obbligatorio: 4 punti non basteranno, se il Giappone liquiderà come da pronostico la Costa Rica.

Bufera

Per non farsi mancare nulla, la federazione tedesca si è infilata in un’altra polemica con la Fifa che segue di pochi giorni il caso Neuer: ieri, dopo una diatriba diplomatica, nessun calciatore ha accompagnato il ct Hansi Flick alla conferenza stampa della vigilia. E’ una violazione dell’articolo 44 del regolamento del torneo, che costerà una multa. Il motivo ufficiale? Non volevano muovere un giocatore dal quartier generale di Al Shamal, nel nord del Qatar, per un’ora di viaggio fino al centro stampa. E però è un altro sasso lanciato nel tafferuglio. La sensazione è che Infantino non piangerà, nel Mondiale delle tante lacrime più o meno spontanee, se la Germania sarà eliminata.

