Ascolti Mondiali: “Rai, dati elevati tra il pubblico giovane”

Nella prima settimana di Qatar 2022 sono stati riscontrati grandi risultati in televisione e online. La copertura integrale della competizione da parte della Rai è riuscita, anche attraverso RaiPlay, a intercettare in maniera considerevole il pubblico dei più giovani amanti dello sport. I nove incontri trasmessi su Rai1, prevalentemente dalle ore 20, hanno registrato in media un ascolto di 5 milioni di persone, con uno share del 26,3%. Di particolare rilievo, inoltre, e sopra la media, è il risultato tra il pubblico con età comprese tra i 20 e i 34 anni, share del 29,1%.

“E’ la dimostrazione che mandare in onda queste partite rientra senz’altro tra i compiti del servizio pubblico”, ha detto l’Amministratore Delegato della Rai Carlo Fuortes. “Questi mondiali stanno raccontando a tutti gli italiani, giorno dopo giorno, gli appassionanti cambiamenti in atto nel mondo del calcio con tutti i risvolti sociali, economici e politici a livello planetario”.

Ad attirare di più l’attenzione è stata finora la partita Argentina-Messico, giocata ieri sera: ha toccato quota 6 milioni e 357 mila di ascolto medio e ha raggiunto il 31,6% di share.

Grandi riscontri di pubblico hanno ottenuto le partite in onda su Rai2 (cinque trasmesse alle 11 di mattina, cinque alle ore 14 e cinque alle ore 17): sono stati superati complessivamente i due milioni di ascolto medio pari al 18,7% di share. Lo share è salito al 22,3% tra il pubblico di età comprese tra 20 e 34 anni. Al momento la partita più seguita su Rai2 è stata Portogallo-Ghana con una media di 3 milioni 125 mila spettatori e uno share del 24,4%.

Di grande rilievo i risultati di RaiPlay. Nel periodo dal 20 al 24 novembre sono stati oltrepassati i 18 milioni di visualizzazioni. Di queste il 12,8% con le dirette e il 5,2% con l’on demand. Nello specifico, i contenuti a richiesta sono stati fruiti per la maggior parte tramite smartphone, il 57%, e in maniera notevole da parte dei giovanissimi. I ragazzi con una età compresa tra i 15 e i 24 anni hanno contribuito per il 23% alle visualizzazioni totali risultando di gran lunga la fascia di età più interessata ai contenuti online.

Grazie ai Mondiali la Rai è leader, nel periodo dal 20 al 24 novembre, negli ascolti digitali sul totale mercato (fonte Auditel on Line). Si attesta su una media quotidiana del 56% in termini di totale “Tempo Speso” dall’intera platea digitale (in diretta e on demand) con punte del 70 % sul live. La piattaforma del servizio pubblico RaiPlay ha segnato in soli cinque giorni un aumento del 100 % nella giornata media in termini di visualizzazioni.