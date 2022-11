Batshuayi stupisce il Belgio: il significato delle unghie colorate

DOHA (Dubai) - I lunghi ritiri durante i Mondiali possono essere fonte di ispirazione anche fuori dal terreno di gioco. E così, Michy Batshuayi l’attaccante del Belgio ha deciso di passarsi lo smalto sulle unghie. Nessun gesto verso la comunità Lgbt+ , né una manifestazione di protesta verso le leggi qatariote. Ma in semplice vezzo in risposta a un diniego imposto dai familiari.

La decisione dell’attaccante

La scelta di dipingersi le unghie è arrivata dopo il divieto dei genitori sui tatuaggi. “Ho visto un rapper americano che aveva le unghie dipinte, e ho pensato di fare allo stesso modo - ha sottolineato il centravanti del Fenerbahce - mio fratello mi ha già inviato un messaggio per dirmi che devo rimuovere lo smalto perché non piace a nessuno. In realtà io volevo farmi i tatuaggi, ma i miei genitori me lo hanno vietato. E sono loro che comandano! Quindi mi vendico con questo piccolo delirio. I compagni di squadra mi prendono in giro, e mi dicono che è una cosa da ragazze. Ma io ho una grande personalità, e faccio quello che voglio. magari questa cosa diventerà di tendenza anche tra i calciatori”.