Stramaccioni show in Croazia-Canada: la frase manda in delirio i social

DOHA (QATAR) - Se una volta erano i telecronisti a monopolizzare il racconto dei mondiali, nel calcio moderno sono i commentatori tecnici le 'star', ex giocatori o allenatori osannati e criticati di volta in volta dagli appassionati di calcio che in occasione di ogni partita trasmessa in Italia dalla Rai si scatenano in quel virtuale 'bar dello sport' rappresentato dai social.

La 'spinta' al Canada

E se il popolo del web si è diviso sull'urlo di Lele Adani in occasione del gol di Messi nel match vinto dall'Argentina contro il Messico (con l'ex difensore a fare da spalla a Stefano Bizzotto), grande successo invece ha ottenuto Andrea Stramaccioni per il modo in cui ha voluto 'spingere' il Canada (fortemente penalizzato dall'arbitro all'esordio contro il Belgio) all'inizio della partita contro la Croazia, da lui commentata insieme a Dario Di Gennaro. "Daje Canada" ha detto in avvio di telecronaca l'ex tecnico di Inter e Udinese, romano di nascita, ricordando "la simpatia che il Canada ha riscosso nella nostra nazione". Una simpatia che non ha comunque impedito a Stramaccioni di criticare alcuni atteggiamenti dei calciatori canadesi: "Chissà se hanno gli attributi lunghi come la loro lingua".