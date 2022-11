L’incredibile record del tifoso canadese: “Vedo 41 partite e…”

INVIATO A DOHA (QATAR) - Si fa chiamare The World Cup Collector, il collezionista di Mondiali. Ognuno ha le sue manie: Lee Kormish ha 44 anni e viene dal Canada. Per la precisione da Saskatoon, una città lontana da tutto che prende il nome da una bacca della zona. Lee è un appassionato di calcio che a un certo punto ha deciso di scadenzare la vita in base alla Coppa del Mondo. Dove va lei, lui c’è. Lo abbiamo incontrato, dopo un lungo inseguimento attraverso i social media, allo stadio Lusail prima di Argentina-Messico: «Sono già alla tredicesima partita in questo torneo. Il mio obiettivo è entrare nel Guinness dei primati».



Quale record sta cercando di battere?

«Numero di partite viste dal vivo in un Mondiale. Il primato attuale è 32. Io conto di arrivare a 41 in Qatar, grazie alle brevi distanze tra gli stadi».



Quando ha cominciato la sua corsa?

«A Germania 2006. Questo è il mio quinto Mondiale. Nelle precedenti edizioni ho visto complessivamente 62 partite».



Un bell’impegno. Come riesce a gestirlo, tra trasferte e biglietti?

«In alcuni casi ho qualche amico che mi aiuta, trovo qualche accredito. Qui a Doha per esempio il comitato esecutivo del torneo mi ha sostenuto, conoscendo la mia passione».



Tutto gratis allora?

«Assolutamente no. Essere qui mi costa 10.000 dollari: i biglietti di semifinali e finali erano carissimi».



Di cosa si occupa, tra un Mondiale e l’altro?

«Fino a poco tempo fa lavoravo in una ditta di forniture di arredi. Adesso sono un arbitro di soccer, di calcio. Il nostro movimento è in grande crescita, sapete? Dopo le donne, anche gli uomini stanno crescendo. Che la nostra Nazionale sia tornata ai Mondiali dopo 36 anni la dice lunga».





Il calcio a che punto è arrivato nella classifica delle preferenze canadesi?

«Direi al quarto. Al primo posto resta l’hockey su ghiaccio, poi il football americano e il basket».



Ha una famiglia?

«Una compagna, Lesley. E due gatti. Non ho figli però. Questo obiettivamente mi facilita».



Cosa dice Lesley di questa passione?

«Mi supporta al 100 per cento».



Davvero?

«Per forza. Quando abbiamo cominciato a uscire, io le dissi subito una cosa: ogni quattro anni, per un mese non ci sono. Se è un problema, non possiamo andare avanti. Lei ha accettato. Se prendi un impegno all’inizio, quando la relazione ancora non è a un livello serio, non possono esserci discussioni dopo».



Come definirebbe la sua attività?

«Non è un’attività, è una dipendenza. Non posso stare senza la Coppa del Mondo».



Ha 44 anni, Lee: quanti Mondiali vede ancora davanti a sé?

«Non posso saperlo, non ho una risposta. Perché vedrò Mondiali fino a quando morirò».