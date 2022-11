La confessione di McKennie: "Il mio idolo è Francesco Totti"

ROMA - Francesco Totti è uno dei campioni che ha fatto la storia del calcio italiano e mondiale. E' stato il simbolo della Roma, ha vinto un Mondiale nel 2006 con la Nazionale italiana, per tanti giovani calciatori è stato un esempio, un riferimento, un idolo. E' il caso di Weston McKennie, centrocampista della Juve, che dal ritiro degli USA in Qatar ha confessato questa curiosità: "Il mio idolo calcistico? Francesco Totti". Così l'americano, in un botta e risposta con l'ex calciatrice Melissa Ortiz, attraverso i canali social della nazionale a stelle e strisce.