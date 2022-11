Benzema e il rientro nella Francia ai Mondiali: cosa sta succedendo

Karim Benzema potrebbe rientrare in tempo prima della fine del Mondiale in Qatar? Una foto pubblicata dal pallone d'oro sui social e nella quale lo si vede impegnato ad allenarsi sulla cyclette, ha scatenato la stampa francese, pronta a scommettere su un suo rientro in squadra (magari in caso di qualificazione alla finalissima), anche alla luce della scelta fatta da Deschamps di non sostituirlo nell'elenco dei convocati. Ma a dispetto delle voci circolate, sembra quasi impossibile immaginare un suo recupero lampo. L'attaccante del Real Madrid, infatti, è stato filmato all'arrivo all'aeroporto Roland-Garros di Saint-Denis, a La Reunion, isola tropicale dell'Oceano Indiano. Secondo i media locali, resterà in vacanza una settimana: un viaggio che di fatto esclude il ritorno agli allenamenti nei prossimi giorni come ipotizzato dalla stampa spagnola.