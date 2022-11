Diretta Ecuador-Senegal ore 16: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming

DOHA - Al Khalifa International Stadium di Doha alle ore 16 si affrontano Ecuador e Senegal per il terzo e ultimo turno della fase a gironi del Gruppo A del Mondiale in Qatar. Enner Valencia e compagni, dopo la vittoria all'esordio contro il Qatar e il pareggio con l' Olanda , vogliono centrare la loro seconda qualificazione agli ottavi di un Mondiale nella loro storia (la prima nel 2006 in Germania). Per farlo ai sudamericani basterà anche un pari. I Leoni del Teranga, reduci dalla vittoria contro i qatarioti, si affidano alla solidità difensiva di Koulibaly e al fiuto del gol di Boulaye Dia per ottenere i tre punti che valgono il passaggio del turno.

Dove e a che ora vedere Ecuador-Senegal: orari e canali

L'incontro tra Ecuador e Senegal, valido per il terzo e ultimo turno della fase a gironi del Gruppo A dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma al Khalifa International Stadium di Doha alle ore 16 (18 locali). Sarà visibile in diretta in esclusiva su RaiSport in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.

Segui Ecuador-Senegal in diretta sul nostro sito

Le formazioni ufficiali di Ecuador-Senegal

ECUADOR (3-4-2-1): Galindez; Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan; Franco, Gruezo, Caicedo; Plata, Valencia, Estrada Ct: Alfaro.

SENEGAL (4-4-2): E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, A. Diallo, Jakobs; I. Gueye, Ciss; P. Gueye; I. Sarr, Dia, Ndiaye. Ct: Cissé.

ARBITRO: Turpin (Francia)

ASSISTENTI: Danos-Gringore (Francia)

IV UOMO: Kovacs (Romania)

VAR E AVAR: Brisard-Millot (Francia)