Mondiali 2022, Olanda e Senegal agli ottavi: ecco chi sfideranno

DOHA (Dubai) - L’Olanda vince il girone A concludendo in maniera virtuosa un percorso senza sconfitte. La selezione di Van Gaal batte per 2-0 i padroni di casa del Qatar che chiudono con tre sconfitte all’attivo. Nel primo tempo la formazione olandese sblocca il risultato con Gakpo - alla sua terza marcatura nel torneo - in avvio di ripresa il centrocampista Frenkie de Jong blinda il risultato realizzando il raddoppio. Nell’altra sfida del raggruppamento il Senegal ha battuto l’Ecuador per 2-1. La squadra africana trova il vantaggio su rigore con Sarr, i sudamericani pareggiano al 68’ grazie a Caicedo, ma due minuti dopo il Senegal torna in vantaggio con l’ex difensore napoletano Kalidou Koulibaly.