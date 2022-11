Diretta Arabia Saudita-Messico ore 20: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

AR-DAAYEN -Arabia Saudita e Messico si affrontano oggi alle ore 20, nell'ultimo turno della fase a gironi del gruppo C di Qatar 2022. Per passare il turno il Messico deve vincere a tutti i costi e poi guardare al risultato di Polonia-Argentina, ma prima di tutto dovrà iniziare a far gol, cosa mai accaduta fino a questo momento. Dall'altre parte, troverà però una squadra ferita dall'ultimo ko con la Polonia e pronta a rimettersi subito in carreggiata.

Dove e a che ora vedere Arabia Saudita-Messico: orari e canali

L'incontro tra Arabia Saudita e Messico, valido per il terzo e ultimo turno della fase a gironi del Gruppo C dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma alle ore 20 (22 locali) al Lusail Stadium. Sarà visibile in diretta in esclusiva su RaiSport in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.

Segui Arabia Saudita-Messico in diretta sul nostro sito

Probabili formazioni Arabia Saudita-Messico

ARABIA SAUDITA (4-2-3-1): Al Owais; Abdulhamid, Al Amri, Al Bulayhi, Al Burayk; Al Obud, Kanno; Otayf, Al Buraikan, Al Shehri; S. Al Dawsari. Ct: Renard. A disposizione: Al Yami, Al Aqidi, Al Ghannam, Madu, Al Tambakti, Al Hassan, Al Najei, Al Abed, Sharahili, Asiri, N. Al Dawsari, Bahebri. Indisponibili: Al Faraj, Al Shahrani. Squalificati: Al Malki. Diffidati: Abdulhamid, Al Abed, Al Amri, Al Bulayhi, S. Al Dawsari, Al Owais.

MESSICO (4-3-3): Ochoa; Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Herrera, E. Alvarez, Chavez; Lozano, Martin, Vega. Ct: Martino. A disposizione: Tavalera, Cota, Araujo, Vasquez, Arteaga, K. Alvarez, Romo, Rodriguez, Gutierrez, Pineda, Guardado, Raul Jimenez, Funes Mori, Antuna, Alvarado. Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: Alvarado, Araujo, Gutierrez, Herrera, Jorge Sanchez, Moreno.

ARBITRO: Oliver (Inghilterra).

Guardalinee: Burt e Bennett (Inghilterra)

IV uomo: Kovacs (Romania)

Var: Irrati (Italia)

Avar: Valeri (Italia)