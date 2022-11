Diretta Polonia-Argentina ore 20: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

DOHA - Polonia e Argentina si affrontano oggi alle ore 20, nell'ultimo turno della fase a gironi del gruppo C di Qatar 2022. Lewandowski contro Messi , due giocatori quasi coetanei (l'argentino ha un anno in più) che in carriera hanno segnato complessivamente 1.434 gol: Messi è a 706 con i club più 93 con la Nazionale; Lewandowski insegue a 558 più 77. Ai polacchi basta un punto, mentre l'Argentina deve vincere per approdare agli ottavi di finale.

Dove e a che ora vedere Polonia-Argentina: orari e canali

L'incontro tra Arabia Saudita e Messico, valido per il terzo e ultimo turno della fase a gironi del Gruppo C dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma alle ore 20 (22 locali) allo Stadium 974 di Doha . Sarà visibile in diretta in esclusiva su Rai Uno in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.

Probabili formazioni Polonia-Argentina

POLONIA (3-4-1-2): Szczesny; Glik, Kiwior, Bereszynski; Cash, Krycowiak, Bielik, Frankowski; Zielinski; Milik, Lewandowski. Ct: Michniewicz. A disposizione: Skorupski, Grabara, Jedrzejczyk, Zalewski, Gumny, Wieteska, Bednarek, Skoras, Szymanski, Zurkowski, Szymanski, Kaminski, Grosicki, Swiderski, Piatek. Indisponibili: - Squalificati: - Diffidati: Cash, Frankowski, Kiwior, Milik

ARGENTINA (4-2-3-1): E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Acuna; De Paul, E. Fernandez; Di Maria, Messi, Mac Allister; Lautaro. Ct: Scaloni. A disposizione: Armani, Rulli, Romero, Foyth, Tagliafico, Palacios, Montiel, Paredes, Pezzella, Rodriguez, Gomez, Alvarez, Correa, Almada, Dybala. Indisponibili: - Squalificati: - Diffidati: Montiel

ARBITRO: Makkelie (Olanda)

Guardalinee: Steegstra-de Vries (Olanda)

IV uomo: Martinez (Honduras)

Var: Van Boekel (Olanda)

Avar: Dankert (Germania)