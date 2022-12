Polonia-Argentina: l'esultanza social "comune" di Szczesny e Di Maria

Polonia-Argentina 0-2 , un risultato che fa felice entrambe le squadre in campo allo Stadio 974 di Doha. Sponda sudamericana, pericolo scampato per l' Albiceleste , specie pensando a quanto accaduto poco più di una settimana fa col clamoroso ko all'esordio con l' Arabia Saudita .

Stesso dicasi anche per la selezione del commissario tecnico Czeslaw Michniewicz , specie analizzando la gara del tutto rinunciataria disputata contro Lionel Messi e compagni. Una qualificazione in bilico col Messico e che, addirittura, al triplice fischio era decisa addirittura dal parametro del fair play o, meglio, dal numero inferiore di cartellini gialli (5 a 7) ottenuti dai polacchi rispetto ai centramericani con cui, prima del gol saudita di Al-Dawsari , erano pari in tutto.

...E di Szczesny e Di Maria, che allontanano i brutti pensieri di casa Juve

E allora spazio per la gioia "comune" dei bianconeri Wojcjech Szczesny e Angel Di Maria, che restano al momento distanti dalle brutte notizie che provengono da casa Juve. Il portiere, che ha parato un rigore a Messi sullo 0-0 esulta sui social: "Non era ancora tempo, per la Polonia, di tornare a casa!". Anche El Fideo fa leva sull'orgoglio: "Un altro passo in avanti. Complimenti a questo bellissimo gruppo. Continuiamo a lavorare per ciò che verrà: che bello essere argentini!".