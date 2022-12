Retroscena Szczesny prima del rigore: “Ho scommesso 100 euro con Messi”

DOHA (QATAR) - Se la Polonia è approdata agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar come seconda classificata nel Gruppo C (per una migliore differenza reti rispetto al Messico ) lo deve soprattutto a Wojciech Szczesny . Il portiere polacco della Juventus infatti, dopo aver parato un rigore a Al-Dwasari nel match contro l'Arabia Saudita, si è ripetuto nella sfida contro l'Argentina 'ipnotizzando' Messi e respingendone la conclusione mancina dal dischetto con uno spettacolare intervento .

Leo 'ipnotizzato'

Un penalty generoso quello concesso alla 'Seleccion' nel finale del primo tempo dall'arbitro olandese Danny Makkelie, che dopo essere stato richiamato al video dal Var ha considerato falloso un contatto in area polacca (proprio tra il portiere juventino e la 'Pulce') avvenuto nel finale del primo tempo. Nel post-partita poi lo stesso Szczesny ha rivelato ai microfoni di TV 2 Sport cosa è successo in quei minuti di attesa, mentre il direttore di gara era impegnato nella 'on-field review' e lui parlottava con il numero 10 argentino. "Abbiamo parlato prima del rigore e gli ho detto che avevo scommesso 100 euro che non l'avrebbe dato" ha rivelato sorridendo il polacco, che con una battuta è riuscito così a deconcentrare il capitano dell'Argentina: "Ho perso una scommessa contro Messi. Non so se ai Mondiali sia consentito scommettere, forse mi penalizzeranno. Comunque non lo pagherò - ha concluso scherzando Szczesny -, ha già abbastanza soldi".