Diretta Costa Rica-Germania ore 20: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

AL KHOR- Costa Rica e Germania si affrontano alle ore 20, nell'ultimo turno della fase a gironi del gruppo E di Qatar 2022. I tedeschi (ultimi con un punto) devono assolutamente vincere per passare il turno, così come la Costa Rica che è reduce dal successo sul Giappone e che ha tre punti in classifica. Una partita che resterà comunque impressa e scritta nella storia del calcio, perchè sarà la prima in un Mondiale, ad essere diretta da una donna: la francese Frappart .

Dove e a che ora vedere Costa Rica-Germania: orari e canali

L'incontro tra Costa Rica e Germania valido per il terzo e ultimo turno della fase a gironi del Gruppo E dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma alle ore 20 (22 locali) allo stadio Al Bayt di Al Khor. Sarà visibile in diretta in esclusiva su RaiSport+ in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.

Segui Costa Rica-Germania in diretta sul nostro sito

Probabili formazioni Costa Rica-Germania

COSTA RICA (5-4-1): K. Navas; Fuller, Chacon, Duarte, Waston, Oviedo; Torres, Borges, Tejeda, Campbell; Contreras. Ct: Fernando Suarez. A disposizione: Alvarado, Sequeira, Vargas, Matarrita, C. Martinez, D. Lopez, Salas, Wilson, Zamora, Aguilera, B. Ruiz, Bennette, A. Hernandez, Vanegas. Indisponibili: -. Squalificati: Calvo. Diffidati: Campbell, Borges, Contreras.

GERMANIA (4-2-3-1): Neurer; Klostermann, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Gundogan; Gnabry, Muller, Musiala; Fullkrug.

Ct: Flick. A disposizione: Ter Stegen, Trapp, Bella-Kotchap, Ginter, Schlotterbeck, Gunter, Kehrer, Brandt, Goretzka, Gotze, Sané, Adeyemi, Hofmann, Havertz, Moukoko. Indisponibili: - Squalificati: - Diffidati: Goretzka, Kehrer, Kimmich.

ARBITRO: Frappart (Francia)

Guardalinee: Back (Brasile) e Diaz Medina (Messico)

Quarto uomo: Martinez (Honduras)

Var: Fischer (Canada)

Avar: Brisard (Francia)