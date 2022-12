Pastore disoccupato, vola in Qatar: l'Elche lo ha scartato!

Adesso Pastore resterà in Qatar per qualche giorno, circondato da fratelli, amici ed ex compagni di squadra, fino a quando non deciderà cosa fare del suo futuro. Pastore ha ricevuto qualche proposta dal campionato arabo, turco e brasiliano. Inoltre si è fatto avanti anche il Talleres di Cordoba, club della sua città natale in cui ha esordito nel 2006. Il Flaco però preferirebbe rimanere in Europa. Per ora si gode i Mondiali in Qatar, da spettatore.