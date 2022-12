Nel quarto dei 15 appuntamenti con i podcast dedicati alla storia dei Mondiali, che potete ascoltare sul canale Spotify de “Il cuoio”, torniamo al 1958, anno del primo trionfo della Seleçao. In quel Mondiale giocato in Svezia nacque la stella di Pelé, che insieme a Garrincha, Didi, Vavá… trascinò il Brasile di Vicente Feola. Oltre che per i record di O Rei, la Coppa del Mondo scandinava è ricordata per i gol segnati dal bomber francese Just Fontaine: ben 13.