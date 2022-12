Martinez, ma che fai? Il gesto del ct del Belgio è virale sui social

A circa venti minuti dal termine di Belgio-Croazia, match che ha sancito l'eliminazione di Lukaku e compagni dal Mondiale in Qatar, le telecamere hanno immortalato il ct belga Martinez in un'insolita posa. Per dare delle indicazioni ai suoi calciatori, il tecnico del Belgio si è reso protagonista di un gesto (con il pollice e l'indice delle due mani che si uniscono) che non è sfuggito ai tifosi. Tante le battute sul web: "Mondiale o no, Roberto Martinez ha le sue priorità in mente", ha scritto un utente, mentre molti si sono chiesti: "Che schema è?".