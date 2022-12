Mondiali, in Inghilterra questo gatto è diventato virale: c’entra un giocatore della nazionale

L' Inghilterra si è serenamente qualificata agli ottavi di finale del Mondiale in Qatar , dopo l'ultima vittoria per 3-0 nel derby tutto britannico contro il Galles .

Inghilterra impazzita per quel gatto che "assomiglia a Phil Foden"

Spazio allora alle cose frivole, alle risate sui social e altre amenità. Come la foto cominciata a circolare su Instagram dopo il passaggio al turno successivo e riportata dal Sun: un gatto dalle sembianze umane, qualcosa di impressionante per certi versi. Tanto da essere accostato, per espressività "a Phil Foden".