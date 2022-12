Danimarca e Australia, spionaggio al Mondiale? Un foglietto finito nel posto sbagliato…

DOHA (QATAR) - Fuori dal Mondiale per una leggerezza? L'eliminazione della Danimarca , capace di raccogiere un solo punto nel Gruppo D , ha evidentemente cause più profonde ma nelle ultime ore sui social sta prendendo forma quello che assomiglia a un caso di 'spionaggio'. Cosa è successo? Nella ripresa dell'ultimo match del girone perso contro l'Australia (al 69'), fa il suo ingresso in campo l'attaccante danese Cornelius (un passato in Italia con le maglie di Atalanta e Parma) con in mano un foglietto che consegna all'ex interista Eriksen, probabilmente con le indicazioni tattiche del ct Kasper Hjulmand. Una specie di 'pizzino' utile a comunicare nella bolgia di uno stadio pieno e al tempo stesso a mantenere segreta la strategia da utilizzare nel finale della partita.

Il 'pizzino'

La scena viene ricostruita in un tweet divenuto ben presto virale e in cui si spiega come, tre minuti dopo (al 72'), sulla panchina dell'Australia riappare quello che sembra essere lo stesso foglietto, con i componenti dello staff tecnico dell'Australia si impegnati a leggerlo con l'intento di decifrarne il significato. Ci si chiede allora come sia arrivato lì: "Il foglio è stato passato da Eriksen a Hojbjerg che lo ha buttato a terra - scrive un utente, dicendo di aver assistito alla scena dallo stadio -. Duke è corso a prenderlo e lo ha passato ad Arnold, che ha fatto scaldare subito Wright". E Wright in effetti è poi entrato al 74', con l'Australia (già in vantaggio) capace poi di conservare l'1-0 fino alla fine e conquistare così una sorprendente qualificazione agli ottavi di finale. Merito del 'pizzino'?