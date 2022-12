Diretta Argentina-Australia ore 20: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

AR RAYYAN - Il Mondiale entra nel vivo, con le gare ad eliminazione diretta degli ottavi di finale. In novanta minuti o più si decide chi proseguirà la propria avventura a Qatar 2022 tra Argentina e Australia . I sudamericani si presentano all'appuntamento dopo essersi qualificati da primi nel Gruppo C, davanti a Polonia , Messico e Arabia Saudita . L' Australia invece era stata inserita nel Gruppo D, dove si è qualificata da seconda, alle spalle della Francia e davanti a Tunisia e Danimarca .

Segui Argentina-Australia in diretta sul nostro sito

Dove e a che ora vedere Argentina-Australia: orari e canali

L'incontro tra Argentina e Australia valido per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma alle ore 20 (22 locali) allo Ahmad Bin Ali di Al Rayyan. Sarà visibile in diretta in esclusiva su Rai Uno in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.

Argentina-Australia: probabili formazioni

ARGENTINA (4-3-3): Dibu Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez, Papu Gomez. Ct: Scaloni. A disposizione: Armani, Rulli, Thiago Almada, Correa, Di Maria, Dybala, Foyth, Lautaro Martinez, Lisandro Martinez, Montiel, Palacios, Paredes, Pezzella, Guido Rodriguez, Tagliafico. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Acuna.

AUSTRALIA (4-4-2): Ryan; Degenek, Souttar, Rowles, Behich; Leckie, Irvine, Mooy, Goodwin; Duke, McGree. Ct: Arnold. A disposizione: Redmayne, Vukovic, Atkinson, Baccus, Cummings, Deng, Devlin, Hrustic, Karacic, King, Kuol, Mabil, MacLaren, Tilio, Wright. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Duke, Irvine, Behich, Degenek.

ARBITRO: Marciniak (Polonia).