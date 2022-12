Pelé, la famiglia smentisce le gravi condizioni: ecco perché è in ospedale

SAN PAOLO (Brasile) - Il mondo da martedì scorso è in apprensione per le condizioni di salute di Pelé, ricoverato in un ospedale di San Paolo per un'infezione respiratoria. I medici stanno anche rivalutando il trattamento chemioterapico di un tumore al colon, individuato nel settembre dello scorso anno. Ma le voci sullo stato di salute di O’Rei continuano a rincorrersi, tanto che la famiglia ha ritenuto opportuno smentirle - per l’ennesima volta - con una dichiarazione ufficiale.

Le parole dei familiari

Le due figlie dell’ex campione Flavia Arantes e Kelly Nascimento e il nipote Arthur - figlio di Flavia - hanno voluto rassicurare il mondo sulle sue condizioni di salute. “Mio padre non è in terapia intensiva - sottolinea la figlia Flavia - è in una stanza normale e quindi non è a rischio“. Anche il nipote ha rimarcato lo stato attuale del nonno. “Uso molto i social network - scrive Arthur - vedo molte persone che continuano a scrivere Riposa in pace: Non è così, gente. Certo, un giorno accadrà, ma non oggi”.