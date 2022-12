Diretta Marocco-Spagna ore 16: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

AL RAYYAN - Allo Stadio Education City di Al Rayyan va in scena Marocco-Spagna, gara valida per gli ottavi di finale di Qatar 2022 (inizio match ore 16, 18 locali). In palio uno degli ultimi due posti per completare il tabellone dei quarti di finale della competizione. Una sorta di derby tra le due selezioni per la loro vicinanza da un punto di vista geografico. I Leoni dell'Atlante, guidati in panchina dal ct Walid Regragui, vogliono continuare sulla scia positiva e sorprendente che li ha portati a conquistare il primo posto nel proprio girone con 7 punti davanti a Croazia, Belgio e Canada. Il Marocco ha mostrato bel gioco e organizzazione; la catena di destra è da favola considerando la spinta offensiva di Hakimi e la fantasia e la qualità tecnica di Ziyech. Imprescindibile, inoltre, la regia del viola Amrabat in mezzo al campo. Di fronte c'è la Spagna di Luis Henrique che vuole iniziare a dettare legge in un match da dentro o fuori. Le Furie Rosse, a parte il roboante 7-0 rifilato alla Costa Rica, hanno lasciato per strada qualcosa nel pareggio con la Germania e nella sconfitta con il Giappone nell'ultima gara della fase a gironi. Davanti dal 1' Morata, confermatissimo il centrocampo di qualità e geometrie composto da Pedri, Busquets e Gavi.