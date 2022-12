L'Italia parla sempre dei Mondiali: ma il calciatore più chiacchierato è a sorpresa

Anche senza l’Italia in campo, i campionati mondiali di calcio in corso in Qatar tengono banco sui mezzi d’informazione: dal giorno della cerimonia di apertura fino alla conclusione della fase a gironi, la voce " Mondiali di calcio " ha ottenuto 40mila 852 citazioni sui nostri media . In particolare, su radio e tv l’espressione è stata pronunciata ogni 30 secondi.

Mondiali, Cristiano Ronaldo è il calciatore più citato

Domina la classifica Cristiano Ronaldo che, nonostante una prestazione fin qui non proprio brillante, ottiene 756 citazioni e stacca nettamente l’attaccante del PSG Kylian Mbappé, a segno tre volte nelle prime tre partite della Francia (461), e Romelu Lukaku, autore nel match contro la Croazia di alcuni clamorosi errori sotto porta che sono costati l’eliminazione della nazionale belga (400).

Mondiali: dopo Mbappé e Lukaku c'è Lewandowski

Ai piedi del podio, l'attaccante del Barcellona e capitano della nazionale polacca Robert Lewandowski (319 menzioni), di scena in quella che potrebbe essere la sua ultima apparizione ai mondiali, seguito da Karim Benzema: la ridda di voci su un suo possibile recupero per il torneo fa ottenere al Pallone d’Oro 2022 312 citazioni, consentendogli inoltre di precedere in classifica il brasiliano Neymar, infortunatosi nella partita di esordio della Seleçao contro la Serbia (220).

Mondiali, Giroud è il 7° giocatore più menzionato. Messi solo 8°

L’indagine di Mediamonitor.it assegna poi la settima posizione all’attaccante del Milan e della nazionale francese Olivier Giroud (249), che per una manciata di menzioni relega all’ottavo posto quel Leo Messi che è fra i cinque giocatori al mondo andati in gol in quattro diverse edizioni della Coppa del Mondo (246). Chiudono la classifica il ct delle Furie rosse Luis Enrique (242), e Richarlison, trascinatore della nazionale brasiliana contro la Serbia.