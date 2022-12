Marocco, Hakimi festeggia dopo i rigori con la danza del pinguino: il motivo

DOHA (Qatar) - Un istante dopo aver realizzato il rigore decisivo contro la Spagna, Hakimi ha esultato in maniera singolare, mimando il passo di un pinguino. Nel successivo ottavo di finale, anche i giocatori del Brasile hanno festeggiato con il ballo del piccione. Ma non c’è nessuna attinenza tra i due festeggiamenti , né alcun messaggio criptico da dover decifrare.

Un’esultanza tradizionale

Quella del terzino marocchino è un’esultanza che sta portando avanti dal suo arrivo a Parigi. Non a caso, la foto del giocatore è stata ripresa anche da Kylian Mbappè che sui profili social ha commentato l’esultanza del compagno con un pinguino, delle mani a forma di cuore e una corona. Nel club del pinguino c’è anche un altro giocatore del Paris Saint Germain, che in questo caso non si è esposto considerando la sua nazionalità spagnola, ovvero Sergio Ramos. I tre calciatori avevano festeggiato allo stesso modo il gol realizzato da Hakimi contro il Lille. Ma c’è un motivo ben preciso: nello spogliatoio Kylian Mbappè è soprannominato il pinguino, e ovviamente l’esultanza di Hakimi era dedicata al compagno di club.