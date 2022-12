Infantino, la Fifa e quella frase sui Mondiali che fa discutere: cosa ha detto

Primo bilancio del Mondiale in Qatar da parte di Gianni Infantino . Il presidente della Fifa ha affidato le proprie impressioni ai canali ufficiali dell'ente massimo del calcio internazionale, definendo la fase gironi da poco conclusa dell'edizione in corso come "la migliore di sempre"

Mondiali, Infantino: "La fase a gironi migliore di sempre"

Infantino ha argomentato: "Ho visto tutte le partite e in maniera molto chiara posso dire che questa sia stata la miglior fase a gironi di una Coppa del Mondo di sempre. Questo per me è molto promettente per il resto della competizione. Le partite sono state di grande qualità, in impianti bellissimi. E anche il pubblico è stato incredibile, con una media di 51mila spettatori per match. Cifre da record sono state registrate anche davanti alla tv, con oltre due miliardi di spettatori".