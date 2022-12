Caso Ronaldo, la sorprendente opinione di Sergio Conceiçao

Nonostante il Mondiale sia in pieno svolgimento, con il Portogallo gran protagonista tanto dentro al campo, grazie alle prestazioni della squadra di Fernando Santos che fuori, per le polemiche legate ai comportamenti di Cristiano Ronaldo , l’attività dei club lusitani riprenderà con le partite della Coppa nazionale, mentre la sosta della Primeira Liga si concluderà il 28 dicembre.

Conceiçao criptico su Ronaldo: "Ho una mia idea..."

Inevitabile, però, che le cronache in arrivo dal Qatar e inerenti Ronaldo siano il primo argomento di dibattito, così nella conferenza stampa di vigilia della partita contro il Chaves sul tema si è espresso anche il tecnico del Porto Sergio Conceiçao, seppur in modo piuttosto criptico. Interrogato sul difficile momento che sta vivendo CR7, reduce dal nervosismo per la sostituzione subita contro la Corea del Sud e la sorprendente esclusione dalla formazione iniziale nell’ottavo contro la Svizzera, Conceiçao non ha lasciato trasparire il proprio reale pensiero…: "Sulla situazione di Ronaldo hoa una mia opinione che forse è contraria a quella della maggioranza delle persone. È solo la mia opinione e non credo valga la pena di parlarne". L'ex laziale ha poi glissato su un suo futuro da ct del Portogallo "Siamo stati così bravi fin qui...".

Porto, in Champions League sarà sfida all'Inter

Conceiçao, ha partecipato con il Portogallo a un Europeo nel 2000, fermandosi in semifinale, e a un Mondiale, nel 2002, venendo eliminato al primo turno alla guida del Porto dal 2017 e vincitore di tre campionati nazionali sulla panchina dei Dragoes. Nell’attuale stagione il Porto insegue in campionato il Benfica capolista lanciatissimo, mentre in Champions League, dopo aver chiuso al primo posto il proprio girone, l’avversario agli ottavi sarà l’Inter, squadra in cui Conceiçao ha militato tra il 2001 e il 2003.