Qatar 2022, dove arriveranno Ronaldo e Messi? Il supercomputer non ha dubbi

Anche i computer sbagliano, o quantomeno si inceppano. Pure quelli più potenti. Ma se questa non è una novità, meno prevedibile è che pure i… supercomputer possano andare incontro a inattese defaillances, con tutte le conseguenze del caso, mai da trascurare se si parla di un argomento molto serio come il calcio.

Qatar 2022, Spagna e Germania hanno fatto saltare i pronostici

Così venti giorni dopo aver prodotto previsioni dettagliate circa l’andamento della fase a gironi di Qatar 2022 e poi del tabellone ad eliminazione diretta il cervellone di BonusCodeBets è stato costretto a rivedere qualcosa in base alle sorprese verificatesi durante le prime 56 partite del Mondiale. A far saltare i piani originali è stato l’esito del Gruppo E, nel quale sulla carta Spagna e Germania avrebbero dovuto avere vita facile su Giappone e Costa Rica. Come noto non è andata così: i tedeschi sono stati addirittura eliminati e la Roja è finita alle spalle dei nipponici, stravolgendo gli incroci previsti agli ottavi e a catena il resto del tabellone.

Mondiali, le profezie del supercomputer: Messi e Ronaldo destinati alla "finalina"

Così le nuove previsioni partendo dai quarti “reali”, ancora una volta senza sorprese, vedono Brasile e Argentina destinate ad incrociarsi in semifinale dopo aver eliminato rispettivamente Croazia e Olanda, mentre dall’altra parte del tabellone sarà Francia-Portogallo, perché i campioni del mondo in carica spegneranno i sogni dell’Inghilterra e Ronaldo e compagni arresteranno la marcia della rivelazione Marocco. La finale resta quella più gettonata alla vigilia dalla maggior parte di appassionati e addetti ai lavori, quel Brasile-Francia remake dell’atto finale del Mondiale 1998, con la Seleçao pronta a vendicare quello 0-3 e a conquistare il sesto titolo iridato della propria storia. Il supercomputer, a quanto pare, non sembra voler prendere posizione sulla finale per il 3° posto più... attesa della storia, che dovrebbe vedere di fronte niente meno che Cristiano Ronaldo e Leo Messi…