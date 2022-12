Mondiali, gol con il tiro più forte: altra delusione per Ronaldo

Il Messico è stata una delle delusioni di Qatar 2022 , fallendo la qualificazione agli ottavi di finale per la prima volta dal 1978 nelle edizioni alla quale la Tricolor ha preso parte. A tradire la formazione del Tata Martino è stata l’evanescenza sottoporta, avendo chiuso due partite su tre, contro Polonia e Argentina, senza reti all’attivo. Vano il successo sull’ Arabia Saudita , che non è bastato a Lozano e compagni per fare strada nella competizione a causa della peggior differenza reti rispetto alla stessa Polonia.

Messico, super Luis Chavez: bolide su pubizione a 121 km/h

Una soddisfazione, seppur magra, per il Messico arriva però dal primato del gol realizzato con il tiro più potente tra fase a gironi e ottavi di finale di Qatar 2022, che è proprio uno dei due messi a segno dai centroamericani nel 2-1 all’Arabia Saudita. La conclusione di Luis Chavez su punizione, scagliata da una distanza dalla porta di 29,19 metri, ha infatti viaggiato alla ragguardevole velocità di 121,69 km/h, abbastanza per sorprendere il portiere saudita Al Owais, che solo pochi giorni prima aveva ipnotizzato durante il secondo tempo gli attaccanti dell’Argentina.

Hakim Ziyech, il "cecchino" di Qatar 2022

La comunicazione arriva direttamente dalla Fifa, che ha ricordato che "l'Al Rihla, il pallone ufficiale Adidas per il torneo, contiene una tecnologia che aiuta a tenere traccia di questo tipo di dati". La rete di Chavez è anche tra quelle che è stata realizzata più da lontano, ma qui il primato spetta ai 32,85 metri da cui il marocchino Hakim Ziyech ha sferrato il tiro che ha sbloccato la partita contro il Canada nella terza giornata del Gruppo F.

Mondiali, Cristiano Ronaldo e il rigore più potente

La tecnologia in questione è la Connected Ball, che presenta un'unità di misura inerziale (IMU) posizionata all'interno del centro del pallone. Il sensore invia i dati della palla a una sala operativa consentendo di rilevare la distanza percorsa dal pallone in aria oltre che la velocità del tiro e di rotazione. Sul podio dei tiri vincenti più potenti, alle spalle del gol di Chavez, c'è quello di Ritsu Dan a 120,04 km/h per il Giappone per l'1-1 contro la Spagna. Al terzo posto il tedesco Niclas Füllkrug, solo quarto Cristiano Ronaldo, autore però del rigore più potente del Mondiale nella partita vinta sul Ghana.