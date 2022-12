"Il Portogallo volta le spalle a Ronaldo: i tifosi vogliono Ramos"

Il Portogallo vince senza Ronaldo

Entrato solo nel finale dell’ottavo di finale stravinto dalla formazione di Santos, che aveva sorprendentemente deciso di fa partire dalla panchina il proprio numero 7, forse per punizione dopo lo sfogo alla sostituzione subita contro la Corea del Sud nell’ultima partita del girone, Cristiano ha quindi avuto un ruolo solo marginale nella notte di gloria di Gonçalo Ramos, il centravanti classe 2001 schierato da titolare al centro dell’attacco e autore di una storica tripletta al proprio esordio al Mondiale.

"Portogallo, i tifosi bocciano Ronaldo e invocano Ramos"

Dopo le voci, puntualmente smentite dalla Federazione, circa il possibile addio anticipato di Ronaldo al Mondiale, per la gara contro il Marocco Santos non dovrebbe toccare la formazione che ha umiliato gli elvetici. Ramos sarà con ogni probabilità ancora titolare e questo del resto è quello che si aspettano e che vogliono anche i tifosi del Portogallo, che hanno preso posizione in maniera ferma in un sondaggio online pubblicato da 'A Bola'. La domanda “Ramos dovrebbe conservare il posto da titolare?” ha fatto registrare risultati bulgari a favore del sì, passato in poche ore dal 70% al 93,6%.

Mondiali, Gonçalo Ramos eguaglia Batistuta e Klose

Facile immaginare la delusione di Cristiano, ma del resto il fatto stesso che i consensi per Ramos siano aumentati nel corso delle ore fa sfumare il fatto che si sia trattato di risposte "emotive" dopo la tripletta da sogno alla Svizzera. Secondo i tifosi della nazionale la potenza e il senso del gol di Ramos sono indispensabili per proseguire la corsa in Qatar. Del resto grazie al proprio exploit negli ottavi Gonçalo è entrato nel ristretto novero di giocatori, appena 13, capaci di segnare una tripletta al debutto in un Mondiale: tra questi, oltre a miti come Just Fontain e Angelo Schiavio, ci sono anche Gabriel Omar Batistuta e Miroslav Klose.