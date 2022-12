L'Inghilterra ha un piano anti Mbappé: ma Southgate rivela troppi dettagli

DOHA (Qatar) - Tutti sono convinti che il ct inglese Gareth Southgate abbia un piano perfetto per fermare Kylian Mbappe . L’esito dei quarti di finale Inghilterra-Francia passa anche dalle mosse fatiche dei due allenatori che si giocheranno un posto in semifinale. Fin qui l’attaccante francese è stato il miglior bomber della manifestazione , ma l’allenatore inglese sembra aver trovato il modo migliore per fermare l’attaccante transalpino.

La mossa svelata

Lo staff tecnico della nazionale inglese ritiene che la soluzione migliore per affrontare il fuoriclasse del Paris Saint Germain sia quella di mettere davanti a lui un giocatore altrettanto pericoloso per sfruttare i suoi limiti difensivi. Ma la scelta tattica che avrebbe dovuto mettere in difficoltà la Francia è stata svelata: la scelta per limitare Mbappè sarà tra Phil Foden e Marcus Rashford. A questo punto, il ct della Francia Deschamps potrà prendere le contromisure più adatte sfruttando i troppi particolari trapelati dal ritiro inglese.