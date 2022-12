Qatar 2022: Podcast Mondiali #9 - 1974: la promessa di Gerd Muller

Mondiale 1974, il primo in Germania, nella Germania dell’Ovest per la precisione. Nonostante i tedeschi giochino in casa è l’Olanda di Johan Cruijff la squadra strafavorita per la vittoria finale. Gli Oranje arrivano senza troppi problemi all’ultimo atto, trovandosi in vantaggio dopo solo un minuto di gioco… il gol della vittoria tedesca lo segnerà Gerd Muller, fantastico cannoniere d’altri tempi. Nel nono dei 15 podcast dedicati alla storia dei Mondiali, che potete ascoltare sul canale Spotify de "Il cuoio", vi raccontiamo il 1974 del “Bomber del Nation”: dal mancato passaggio al Barcellona, alla promessa mantenuta con l’addio alla Nazionale dopo il Mondiale.