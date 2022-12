Olanda-Argentina 0-1 diretta: Molina sblocca il risultato

LUSAIL (QATAR) - Dopo la sorprendente eliminazione del Brasile ai rigori per mano della Croazia, tocca all'Argentina di Messi contro l'Olanda: chi passa sfida proprio la nazionale croata in semifinale. Gli Orange hanno battuto negli ottavi gli Stati Uniti per 3-1, l'Albiceleste invece ha avuto la meglio sull'Australia (2-1): ora Van Gaal e Scaloni si sfidano per un posto nelle migliori quattro del mondo nel remake della gara del 2014, quando Olanda e Argentina si incrociarono in semifinale e la Selección vinse ai rigori.