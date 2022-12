Neymar, nervi a fior di pelle su Tite: “Non dite cazz…”

Brasile, il futuro è un enigma: caccia all'erede di Tite, Neymar in bilico

I grandi rivali vanno invece avanti, niente rivincita della finale di Copa America 2021 e ora alla Seleçao non resta che avviare la ricostruzione in vista del Mondiale 2026. I talenti non mancano, anche se Neymar non ha sciolto i dubbi in merito al possibile addio alla nazionale, mentre da individuare sarà il successore del ct Tite, che aveva già annunciato l’addio alla panchina del Brasile prima del via di Qatar 2022, ribadendo la propria decisione al termine del match contro la Croazia.

Brasile fuori dai Mondiali: Tite travolto dalle critiche

Fiumi di lacrime, versate dai tifosi presenti a Doha e dai giocatori, hanno accompagnato il post-partita, oltre alle inevitabili polemiche, che hanno avuto come bersaglio particolare proprio Tite. L’ex allenatore del Corinthians è stato criticato per la gestione tattica della gara, visto che il Brasile ha subito il gol del pareggio nel finale del secondo supplementare in contropiede, e per la scelta dell’ordine dei rigoristi: Neymar avrebbe dovuto tirare il penalty finale, che non è stato tuttavia calciato per gli errori di Rodrygo e Marquinhos e la precisione dei croati.